ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມອະນາຄົດ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 29
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານ Tsuyoshi Hasebe ປະທານ ທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Nikkei, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນໃນກອງປະຊຸມອະນາຄົດ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 29 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດບາດນຳພາຂອງ ອາຊີ ໃນໂລກທີ່ຂາດສະຖຽນລະພາບ” ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ ໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ.
ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນ “ມະຫາຄອບຄົວ” ອາຊີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໊າຍ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ “ເປັນເພື່ອນທີ່ດີ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເປັນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ. ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍຄຸນຄ່າພື້ນຖານແມ່ນ ຄວາມຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ອາຊີ ຈະສືບຕໍ່ໝັ້ນໃຈກ້າວຂຶ້ນ, ສ້າງບັນດາຜົນງານທີ່ສະຫງ່າລາສີ ແລະ ສຳເລັດພາລະກິດໃນສະຕະວັດທີ 21.