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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່​ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ລັດ​ເຊຍ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Gennady Bezdeko.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານກັບ ລັດເຊຍ ເປັນສຳຄັນ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງຝ່າຍຄວນຮັກສາ ກົນໄກຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຜັນຂະຫຍາຍບາງໂຄງການຮ່ວມມືລະອຽດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍໂດຍໄວ, ຜ່ານນັ້ນເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ.

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Gennady Bezdeko ຖືວ່າ ສອງປະເທດຄວນຍາດແຍ່ງທ່າໄດ້ປຽບຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີຫວຽດນາມ ສະຫະພາບເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງເປັນທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຄືນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ພະລັງງານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຈະຖືກຕັດຕອນ ເມື່ອ ນີເຊ ເນລະເທດ ຜູ້ປະສານງານ

ສປຊ ວິຕົກວັງວົນກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳຈະຖືກຕັດຕອນ ເມື່ອ ນີເຊ ເນລະເທດ ຜູ້ປະສານງານ

ທ່ານ Dujarric ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄຳຕັດສິນນີ້ໄດ້ກີດຂວາງ ສປຊ ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ນີເຊ 4,3 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ພວມຕ້ອງການການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ.
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