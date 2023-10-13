ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານກັບ ລັດເຊຍ ເປັນສຳຄັນ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງຝ່າຍຄວນຮັກສາ ກົນໄກຕິດຕາມກວດກາ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຜັນຂະຫຍາຍບາງໂຄງການຮ່ວມມືລະອຽດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດເຊຍໂດຍໄວ, ຜ່ານນັ້ນເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ.
ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Gennady Bezdeko ຖືວ່າ ສອງປະເທດຄວນຍາດແຍ່ງທ່າໄດ້ປຽບຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີຫວຽດນາມ ສະຫະພາບເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີລົບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງເປັນທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຄືນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ພະລັງງານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ.