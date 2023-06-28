ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ໂຮນລັງ
ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ໂຮນລັງ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໂຮນລັງ ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວບຄຸມແຫຼ່ງນ້ຳ, ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ La Hay ທ່ານນາງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບທ່ານນາງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ Carola Schouten.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ໂຮນລັງເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີວ່າ ໂຮນລັງ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA) ໂດຍໄວ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງ IUU ຕໍ່ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ, ສະເໜີໃຫ້ໂຮນລັງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳສັງຄົມ, ປະກັນໄພສັງຄົມ, ປົກປ້ອງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ, ການສຶກສາສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງຊາຍ, ພັດທະນາແຫຼ່ງບຸກຄະລາກອນ…
ສ່ວນທ່ານນາງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ ຫວັງວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສະໜັບສະໜູນ Amsterdam ເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ. ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.