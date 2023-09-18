ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢ້ຽມຢາມເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ກຸຍບາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກັນຍາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G77 ແລະ ຈີນ, ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ເຂດອຸດສາຫະກຳ ViMariel ເຊິ່ງແມ່ນເຂດເສດຖະກິດທຳອິດ ແລະ ໜຶ່ງດຽວໂດຍ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ລົງທຶນກໍ່ສ້າງຢູ່ ກຸຍບາ.
ViMariel ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີທຶນ 100% ຈາກຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຂອບເຂດ 150 ເຮັກຕາ, ເຂດເສດຖະກິດນີ້ນອນໃນເຂດພັດທະນາພິເສດ Mariel, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ La Habana ເກືອບ 50 ກີໂລແມັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເພື່ອກາຍເປັນເຂດອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ກຸຍບາ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນຮູບແບບເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ສະຖານທີ່ທົດລອງບັນດານະໂຍບາຍໃໝ່, ພິເສດ, ສ້າງກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ກຸຍບາຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຂດພັດທະນາພິເສດ Mariel ແມ່ນໂຄງການພົ້ນເດັ່ນຂອງ ກຸຍບາໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ດ້ວຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຮັບການລົງທຶນຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ, ມີລັກສະນະເຊື່ອມຕໍ່ສູງ, ເຂດພັດທະນາພິເສດ Mariel ໝັ້ນໝາຍຈະນຳກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະຢູ່ ກຸຍບາ.