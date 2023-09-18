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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ກຸຍ​ບາ​

ViMariel ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີທຶນ 100% ຈາກຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຂອບເຂດ 150 ເຮັກຕາ, ເຂດເສດຖະກິດນີ້ນອນໃນເຂດພັດທະນາພິເສດ Mariel, ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ La Habana ເກືອບ 50 ກີໂລແມັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເພື່ອກາຍເປັນເຂດອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ກຸຍບາ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢ້ຽມຢາມເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ກຸຍບາ (ພາບ: VGP/TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ກັນຍາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G77 ແລະ ຈີນ, ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ເຂດອຸດສາຫະກຳ ViMariel ເຊິ່ງແມ່ນເຂດເສດຖະກິດທຳອິດ ແລະ ໜຶ່ງດຽວໂດຍ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ລົງທຶນກໍ່ສ້າງຢູ່ ກຸຍບາ.

ViMariel ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີທຶນ 100% ຈາກຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍຂອບເຂດ 150 ເຮັກຕາ, ເຂດເສດຖະກິດນີ້ນອນໃນເຂດພັດທະນາພິເສດ Mariel,  ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ La Habana ເກືອບ 50 ກີໂລແມັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເພື່ອກາຍເປັນເຂດອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ກຸຍບາ.

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນຮູບແບບເສດຖະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ສະຖານທີ່ທົດລອງບັນດານະໂຍບາຍໃໝ່, ພິເສດ, ສ້າງກຳລັງໜູນຢ່າງແຮງໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ກຸຍບາຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເຂດພັດທະນາພິເສດ Mariel ແມ່ນໂຄງການພົ້ນເດັ່ນຂອງ ກຸຍບາໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ດ້ວຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ຮັບການລົງທຶນຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ, ມີລັກສະນະເຊື່ອມຕໍ່ສູງ, ເຂດພັດທະນາພິເສດ Mariel ໝັ້ນໝາຍຈະນຳກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະຢູ່ ກຸຍບາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ການ​ສຶກ​ສາ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ການ​ສຶກ​ສາ

ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການແບ່ງປັນ ທີ່ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ກາລະໂອກາດຂອງຄູສອນໃນວິວັດທະນາການຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວິວັດທະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ.
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