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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ: ການ​ວາງ​ແຜນ​ຜັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຮ່​ທາດ ຕ້ອງ​ຄິດ​ໄລ່​ເຖິງ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ທິວ​ທັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

ການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຕ້ອງຕິດພັນກັບໜ້າທີ່ອະນຸລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ. ໃນການວາງແຜນຜັງ, ຕ້ອງຕີລາຄາຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີສຳຫຼວດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີປຸງແຕ່ງ; ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດຕາມທິດ ປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
  ກອງປະຊຸມສະພາກວດກາ, ຢັ້ງຢືນ ແຜນຜັງສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮ່ທາດຊະນິດຕ່າງໆ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 (ພາບ:VOV)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສະພາກວດກາ, ຢັ້ງຢືນ ແຜນຜັງສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮ່ທາດຊະນິດຕ່າງໆ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຕ້ອງຕິດພັນກັບໜ້າທີ່ອະນຸລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ. ໃນການວາງແຜນຜັງ, ຕ້ອງຕີລາຄາຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີສຳຫຼວດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີປຸງແຕ່ງ; ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດຕາມທິດ ປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

“ໃນການວາງແຜນຜັງຄັ້ງນີ້, ຕ້ອງຄິດໄລ່ເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕ້ອງແກ້ໄຂໄດ້ບັນຫາລະຫວ່າງ ເສດຖະກິດ ກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແມ່ນວຽກງານທີ່ຈຳເປັນ ແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວາງແຜນຜັງ ຕ້ອງຄິດໄລ່ເຖິງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາທິວທັດທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດສີຂຽວອື່ນໆ, ຕ້ອງມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມສະເພາະ, ບໍ່ທຳລາຍເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G20 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G20 ຢູ່ ອິນ​ເດຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມີນາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ New Delhi ຂອງ ອິນເດຍ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ນອກຈາກ 40 ກວ່າ ນັກການທູດແຖວໜ້າໂລກ ທີ່ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆແລ້ວ, ຍັງມີການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 13 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອີກດ້ວຍ.
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