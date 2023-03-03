ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ການວາງແຜນຜັງກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ ຕ້ອງຄິດໄລ່ເຖິງການປົກປັກຮັກສາທິວທັດທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສະພາກວດກາ, ຢັ້ງຢືນ ແຜນຜັງສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮ່ທາດຊະນິດຕ່າງໆ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຕ້ອງຕິດພັນກັບໜ້າທີ່ອະນຸລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ. ໃນການວາງແຜນຜັງ, ຕ້ອງຕີລາຄາຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີສຳຫຼວດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີປຸງແຕ່ງ; ຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດຕາມທິດ ປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
“ໃນການວາງແຜນຜັງຄັ້ງນີ້, ຕ້ອງຄິດໄລ່ເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕ້ອງແກ້ໄຂໄດ້ບັນຫາລະຫວ່າງ ເສດຖະກິດ ກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແມ່ນວຽກງານທີ່ຈຳເປັນ ແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວາງແຜນຜັງ ຕ້ອງຄິດໄລ່ເຖິງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາທິວທັດທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດສີຂຽວອື່ນໆ, ຕ້ອງມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມສະເພາະ, ບໍ່ທຳລາຍເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.”