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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເຈີນ​ລິວກວາງ ຕ້ອນ​ຮັບ ການ​ນຳ​ອົງ​ການ KOICA ແລະ ການ​ນຳກອງ​ທຶນ​ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມີນາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈີນລິວກວາງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ປະທານອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ແລະ ປະທານກອງທຶນເພື່ອສັນຕິພາບ (ຢີ່ປຸ່ນ).
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈີນລິວກວາງ ແລະ ທ່ານ Chang Won-sam, ປະທານອົງການ KOICA (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Chang Won-sam, ປະທານອົງການ KOICA, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈີນລິວກວາງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ຜ່ານອົງການ KOICA, ຮອດທ້າຍປີ 2023 ໄດ້ບັນລຸປະມານ 600 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ KOICA ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂອບຂະໜາດການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດິຈິຕອລ, ການພັດທະນາເທັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ.

ສ່ວນທ່ານ Chang Won-sam, ປະທານອົງການ KOICA ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ KOICA ຖືເປັນສຳຄັນຕໍ່ສາຍພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ, ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2024 ຈະຍົກຂອບຂະໜາດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ (ODA) ໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນກວ່າ 52 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີ່ມຂື້ນເກືອບ  50% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2023.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Yohei Sasakawa, ປະທານກອງທຶນ Nippon (Nippon Foundation) ທັງເປັນ ປະທານກິດຕິມະສັກ ກອງທຶນເພື່ອສັນຕິພາບ Sasakawa, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈີນລິວກວາງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການອຸປະຖຳຂອງ ກອງທຶນ Nippon ແລະ ກອງທຶນເພື່ອສັນຕິພາບ Sasakawa ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນກ່ວາ 3 ທົດສະຫວັດຜ່ານມາ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຫວັງວ່າ ທ່ານປະທານ Yohei Sasakawa ຈະສືບຕໍ່ມີບັນດາລາຍການ, ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫວຽດນາມ, ຊຸກຍູ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຢີ່ປຸ່ນ ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Airbus

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Airbus

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການຮ່ວມມື, ດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງກຸ່ມບໍລິສັດ Airbus ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດການບິນ.
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