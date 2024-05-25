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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ Vladimir Putin ເຊັນລັດ​ຖະ​ບັນ​ຍັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ຢືດ​ຊັບ​ສິນ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ອາຍັດຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 300 ຕື້ USD ຂອງ ທະນາຄານສູນກາງ ລັດເຊຍ ຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງລົງໂທດ ເມື່ອ ລັດເຊຍ ເປີດບັ້ນຮົບການທະຫານພິເສດ ຢູ່ ຢູແກຼນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ໄດ້ເຊັນ ລັດຖະບັນຍັດສະບັບ 1 ໃນນັ້ນ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງທິດທາງກະທຳຂອງ ລັດເຊຍ ຕໍ່ເລື່ອງ ບັນດາປະເທດຢຶດ ແລະ ນຳໃຊ້ບໍ່ວ່າຊັບສິນໃດຂອງ ລັດເຊຍທີ່ ຖືກ “ອາຍັດ” ຢູ່ ອາເມລິກາ.

ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບນີ້ ແລ້ວ, ລັດເຊຍ ຈະກຳນົດຊັບສິນການເງິນປະເພດຕ່າງໆຂອງ ອາເມລິກາ ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອທົດແທນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄວາມເສຍຫາຍຈາກການ ຢຶດຊັບສິນ ຂອງ ລັດເຊຍທີ່ ຖືກ ອາຍັດຢູ່ ອາເມລິກາ. ຊັບສິນປະເພດຕ່າງໆນີ້ລວມມີ: ຫຼັກຊັບ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຊັບສິນ ແລະ ສິດກຳມະສິດ. ສິດອຳນາດກຳນົດຊັບສິນປະເພດ ດັ່ງກ່າວ ຈະຂຶ້ນກັບ ຄະນະກຳມະການໃດໜຶ່ງ ຂອງ ລັດຖະບານ ລັດເຊຍ.

ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໄດ້ອາຍັດຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 300 ຕື້ USD ຂອງ ທະນາຄານສູນກາງ ລັດເຊຍ ຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄຳສັ່ງລົງໂທດ ເມື່ອ ລັດເຊຍ ເປີດບັ້ນຮົບການທະຫານພິເສດ ຢູ່ ຢູແກຼນ. ຊັບສິນດັ່ງກ່າວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ເກັບຮັກສາໄວ້. ລັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວເຕືອນ ຝ່າຍຕາເວັນຕົກເປັນຫຼາຍຄັ້ງ ກ່ຽວກັບຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງ ຖ້າຫາກວ່າ ບັນດາປະເທດ ນີ້ “ຢຶດ ແລະ ນຳໃຊ້” ຊັບສິນຂອງ ລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ໂທດ​ກຳ​ດັບ​ສູນ​ເຊື້ອ​ຊາດ

ຫວຽດ​ນາມ ກ່າວ​ປະ​ນາມ​ໂທດ​ກຳ​ດັບ​ສູນ​ເຊື້ອ​ຊາດ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມໂທດກຳດັບສູນເຊື້ອຊາດຢ່າງແຮງທີ່ສຸດ.
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