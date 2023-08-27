ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ແລະ ຕວັກກີ ຈະພົບກັນໃນໄວໆນີ້
ວັນທີ 25 ສິງຫາ, ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມກະກຽມໃຫ້ແກ່ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຕວັກກີ Recep Tayyip Erdogan,ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນໄວໆນີ້. ກ່າວຄຳເຫັນກັບວົງການນັກຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົດສະກູ, ທ່ານ Dmitry Peskov ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົບປະຄັ້ງນີ້ ຈະດຳເນີນໃນໄວໆນີ້ ແລະ ລັດເຊຍ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຈັດການພົບປະດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດຢູ່ ຕວັກກີ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພົບປະຂອງການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ຂຶ້ນແຜນການຢູ່ Sochi (ລັດເຊຍ) ແລະ ອາດຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Recep Tayyip Erdogan ກໍ່ມີແນວຄວາມຄິດຍົກບັນຫາເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາພືດຢູ່ທະເລດຳຄືນໃໝ່. ນອນຈາກນັ້ນແລ້ວ, ການສ້າງຕັ້ງສູນເຊື້ອເພີງອາຍແກັດ ແລະ ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າປະລະມານູ Akkyu ຢູ່ ຕວັກກີ ອາດຈະເປັນຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍຂອງການພົບປະ.