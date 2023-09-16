ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ 20 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາ ຢາກບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງໜຸ່ມ, ຄວາມປະດິດຄິດສ້າງ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຈິດໃຈອຸທິດສ່ວນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ວັດທະນາຖາວອນ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ. ບັນດາຜົນສຳເລັດ ໂດຍຊາວໜຸ່ມບັນລຸໄດ້ໃນປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ພູມປັນຍາ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶນ, ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ສາມາດພິສູດໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາອີກໃນອະນາຄົດ.
ສ່ວນບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກ ແລະ ພົບປະກັບສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກ, ບັນດາສະມາຊິກຍິ່ງຮູ້ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຍິ່ງມີສະຕິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ຕໍ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະຢຶດໝັ້ນ, ມານະພະຍາຍາມບືນຕົວຂຶ້ນເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ມີຄວາມໝາຍກ່ວາເກົ່າ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຫວຽດນາມ ທຽບເທົ່າກັບເພື່ອນມິດສາກົນ.