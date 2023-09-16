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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອ​ງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ຫວຽດ​ນາມ ດີ​ເດັ່ນ

ບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງໜຸ່ມ, ຄວາມປະດິດຄິດສ້າງ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຈິດໃຈອຸທິດສ່ວນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ວັດທະນາຖາວອນ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ພົບປະກັບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ດີເດັ່ນ (ພາບ: VOV)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ຫວຽດນາມ 20 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປາດຖະໜາ ຢາກບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງໜຸ່ມ, ຄວາມປະດິດຄິດສ້າງ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຈິດໃຈອຸທິດສ່ວນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງເພື່ອຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ວັດທະນາຖາວອນ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ. ບັນດາຜົນສຳເລັດ ໂດຍຊາວໜຸ່ມບັນລຸໄດ້ໃນປັດຈຸບັນພຽງແຕ່ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ພູມປັນຍາ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶນ, ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ສາມາດພິສູດໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາອີກໃນອະນາຄົດ.

ສ່ວນບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກ ແລະ ພົບປະກັບສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກ, ບັນດາສະມາຊິກຍິ່ງຮູ້ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ຍິ່ງມີສະຕິດຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ຕໍ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ບັນດາສະມາຊິກ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຈະຢຶດໝັ້ນ, ມານະພະຍາຍາມບືນຕົວຂຶ້ນເພື່ອບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ມີຄວາມໝາຍກ່ວາເກົ່າ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຫວຽດນາມ ທຽບເທົ່າກັບເພື່ອນມິດສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳ ຈີນໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຈລະຈາກັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ.

ການນຳ ຈີນໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຈລະຈາກັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ.

ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ໃນຂະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫລີຊຽນ ເຈລະຈາກັບຄູ່ຕຳແຫນ່ງ ຢູ່ ປັງກີງ.
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