ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ Bangladesh ແລະ Bulgaria
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Bangladesh Shirin Chaudhury ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສາທາລະນະລັດ Bulgaria Rosen Zhelyazkov, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ ໄປຢ້ຽມຢາມ Bangladesh ແລະ Bulgaria ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 – 26 ກັນຍາ. ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດແນວທາງການທູດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕອນເອງ, ຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫັນການພົວພັນທາງການທູດຂອງພັກ ແລະ ລັດ ເປັນຫຼາຍຝ່າຍ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບັນດາປະເທດດ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - Bangladesh,ຢັ້ງຢືນການຖືເປັນສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ກັບ Bulgaria.