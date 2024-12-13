ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Samsung ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Samsung ຫວຽດນາມ Choi Joo Ho.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາຢາກ ກຸ່ມບໍລິສັດ Samsung, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກກຸ່ມບໍລິສາດ ກາຍເປັນນັກລົງທຶນຍຸດທະສາດ, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ຊີບ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫວຽດນາມ Choi Joo Ho ເນັ້ນໜັກວ່າ Samsung ຍາມໃດກໍ່ຖື ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດແຖວໜ້າໃນກາກນລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ.