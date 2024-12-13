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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ Samsung ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Samsung ຫວຽດນາມ Choi Joo Ho.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Samsung ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Samsung ຫວຽດນາມ Choi Joo Ho.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປາດຖະໜາຢາກ ກຸ່ມບໍລິສັດ Samsung, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄວາມສາມາດຂອງວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອອາດຈະເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກກຸ່ມບໍລິສາດ ກາຍເປັນນັກລົງທຶນຍຸດທະສາດ, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ, ຊີບ, ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳຢູ່ ຫວຽດນາມ. 

ສ່ວນທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫວຽດນາມ Choi Joo Ho ເນັ້ນໜັກວ່າ Samsung ຍາມໃດກໍ່ຖື ຫວຽດນາມແມ່ນປະເທດແຖວໜ້າໃນກາກນລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກົມ​ໃຫຍ່​ການ​ເມືອງກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ (22/12/1944 - 22/12/2024).
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