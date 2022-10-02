ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ເຈິນແທັງ ຄວນຢັ້ງຢືນບົດບາດເປັນສູນກາງອຸດສາຫະກຳ ຈຸດສຸມຂອງແຂວງບິ່ງເຟືອກ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງ ເຈິນແທັງບັນລຸໄດ້, ພ້ອມທັງຖືວ່າ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ອັດຕາຄວາມໄວໃນການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຫັນປ່ຽນໄປຍັງຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງຕົວເມືອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ໃນບໍລິເວນ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປ່ຽບຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເຈິນແທັງ ຄວນສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບຕົວເມືອງ, ພັດທະນາຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງຄື: “ສ້າງວັດທະນະທຳ ແລະ ວິຖີຊີວິດຕົວເມືອງ ສີວິໄລ”, “ປະຕິບັດການວາງແຜນກຳນົດບໍລິເວນວັດທະນະທຳຕົວເມືອງ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປະດິດຄິດສ້າງ ແລະ ຊົມໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ສຳເລັດຜົນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການສ້າງເຂດວັດທະນະທຳຊຸມຊົນ ຫຼາຍແຫ່ງ”, “ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຫຼ່ງກຳລັງພັດທະນາບັນດາການບໍລິການສັງຄົມພື້ນຖານຢູ່ຕົວເມືອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການບໍລິການສຶກສາ, ການແພດ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ”, “ສົ່ງເສີມບັນດາຕົວເມືອງສ້າງເຄື່ອງໝາຍຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງຕົວເມືອງ. ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢູ່ບັນດາຕົວເມືອງ”.