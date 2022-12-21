ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ: ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອທົ່ວປະເທດ, ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ
ກ່າວຄຳເຫັນໃນການເຮັດວຽກ, ທ່ານເວືອງດິ້ງເຫວະ ກ່າວວ່າ: ແຜນຮ່າງແມ່ນຈໍາເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດເພື່ອຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ ເປັນລະບອບລະບຽບການຕໍ່ກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຊ່ວຍນະຄອນປັບປຸງບັນດາກໍາລັງໜູນ, ການເຕີບໂຕການພັດທະນາວ່ອງໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງກວ່າເກົ່າອີກ , ຕາມຈິດໃຈ: ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອທົ່ວປະເທດ, ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ; ນະຄອນເປັນຜູ້ນຳໜ້າດ້ານກໍາລັງໜູນ. ທ່ານເວືອງດິ້ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ສຸມໃສ່ 4 ກຸ່ມນະໂຍບາຍໃຫຍ່ ມີຄວາມສຳຄັນ, ຈຸດສຸມ ແລະ ໃນຕົວຈິງທີ່ປະສົບກັບບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຄົງຄ້າງ, ແລະ ບາງນະໂຍບາຍທົດລອງກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ.
ອະນຸຍາດໃຫ້ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນໄດ້ນຳໃຊ້ໄວຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ທົ່ວປະເທດ ສຳລັບບັນດາບັນຫາປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງໂຄງການເຊັ່ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປີ່ນປົວພະຍາດສະບັບປັບປຸງ. ສິ່ງນີ້ກໍ່ມີທັງລັກສະນະກວມລວມ, ມີທັງລັກສະນະລະອຽດ, ເພື່ອພາຍຫຼັງຈາກນີ້ເມື່ອມີການປະກາດໃຊ້ມະຕິ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຈະມີໂອກາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງການມີບັນດານະໂຍບາຍໃໝ່, ສະເພາະໃຫ້ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ. ຈິດໃຈລວມແມ່ນຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອການພັດທະນາຂອງນະຄອນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ແຜນຮ່າງດັ່ງກ່າວ ລວມທັງບັນຫາໃຫຍ່ຕ່າງໆ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດທັງເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ພາຍພາກໜ້າ, ມີຄວາມບຸກທະລຸໃນການກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງນະຄອນ.