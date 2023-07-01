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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິງ​ເຫ້ວ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫ່​ຍ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ

ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ILO ຢືນຢັນວ່າ ILO ແລະ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມ, ຍາວນານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງງຊາດ ເວືອງດິງເຫ້ວ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Gilbert F. Houngbo ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO).  ນະທີ່ນິ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງງຊາດ ເວືອງດິງເຫ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ສຸມໃສ່ 2 ເປົ້າໝາຍ 100 ປີ. ນັ້ນແມ່ນ ຮອດປີ 2030 ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນປະເທດພວມພັດທະນາມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ລາຍຮັບສະເລ່ຍສູງ. ສູ້ຊົນຮອດປີ 2045 ເມື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງລັດຈະກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງ. ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນີ້ສຳເລັດ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກມີການໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບັນດາເພື່ອນມິດສາກົນ, ໃນນັ້ນມີ ILO; ສະເໜີໃຫ້ ILO ຈົ່ງໜູນຊ່ວຍກະຊວງແຮງງານ ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຕີລາຄາ ແລະ ມີລັດຖະນະໂຍບາຍສຳຄັນ, ຂໍ້ລິເລີ່ມມີລັກສະນະທົ່ວໂລກ.

ສ່ວນທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ILO ຢືນຢັນວ່າ ILO ແລະ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມ, ຍາວນານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າ ໃນ ແລະ ຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ 19, ຫວຽດນາມ ມີການຟື້ນຟູທີ່ດີ. ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ILO ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງແຮງງານ, ວຽກເຮັດງານທຳ

ILO ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງແຮງງານ, ວຽກເຮັດງານທຳ

ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ ILO ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ; ສະເໜີໃຫ້ ILO ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຄົ້ນຄວ້າຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຕາມທິດທາງທີ່ເໝາສົມ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຍຸຕິທຳ.
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