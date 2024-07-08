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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຢູ່​ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ທ່ານ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໃນແຕ່ລະຫວ່າງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2024.
ທ່ານປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ມະຫາກະສັດ ກຳປູເຈຍ Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ທ່ານໂຕເລິມ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໃນແຕ່ລະຫວ່າງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2024.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂວງ​ເລິມ​ດົ່ງ​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍຮັບ​ເລືອດ​ບໍ​ລິ​ຈາກໄດ້ 2000 ຖົງ ໃນ ຂະ​ບວນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດແດງ

ແຂວງ​ເລິມ​ດົ່ງ​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍຮັບ​ເລືອດ​ບໍ​ລິ​ຈາກໄດ້ 2000 ຖົງ ໃນ “ຂະ​ບວນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດແດງ”

ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຈະຜັນຂະຫຍາຍລາຍການ ວັນບຸນ ບໍລິຈາກເລືອດ ຄັ້ງທີ XII ຢູ່ນະຄອນດ່າລາດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ຮັບເລືອດຍບໍລິຈາກໄດ້ 800 ຖົງ.
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