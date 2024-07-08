ຂ່າວສານ ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ 08/07/2024 ທ່ານ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໃນແຕ່ລະຫວ່າງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2024. ທ່ານປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ມະຫາກະສັດ ກຳປູເຈຍ Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ທ່ານໂຕເລິມ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ໃນແຕ່ລະຫວ່າງວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2024. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)