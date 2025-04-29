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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລື່ອງ​ເກືອງ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ​ປະ​ທານ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ ຢ້ຳຄືນຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນໃນຄຳພິໄນກຳວ່າ “ແນ່ນອນວາ ພວກເຮົາຈະທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 2 ພາກເໜືອ - ໃຕ້ຈະເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເຮືອນຫຼັງດຽວ”.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ , ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດອະນຸສອນສະຖານປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ເຮືອນເລກທີ 67 ໃນບໍລິເວນທຳນຽບປະທານປະເທດ. ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດອະນຸສອນສະຖານແລະ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກືອງ ຢ້ຳຄືນຄວາມຫວັງຢ່າງຍິ່ງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນໃນຄຳພິໄນກຳວ່າ “ແນ່ນອນວາ ພວກເຮົາຈະທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 2 ພາກເໜືອ - ໃຕ້ຈະເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເຮືອນຫຼັງດຽວ” ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາສຸດທ້າຍຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນແມ່ນ ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ສາມັກຄີກັນສູ້ຊົນ, ສ້າງສາປະເທດຫວຽດນາມສັນຕິພາບ, ເອກະພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ພັກ​ແນວ​ໂຮມ​ປົດ​ປ່ອຍ ໂມ​ຊຳ​ບິກ (FRELIMO)

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ພັກ​ແນວ​ໂຮມ​ປົດ​ປ່ອຍ ໂມ​ຊຳ​ບິກ (FRELIMO)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກເຖິງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພັກ FRELIMO , ພ້ອມກັບບັນດາພັກເພື່ອນມິດ, ອ້າຍນ້ອງມາຈາກ ອາບຟຼິກກາ ກໍ່ຄືຫຼາຍພາກພື້ນໃນໂລກ ແມ່ນຄວາມປະຕິຊົມຊືນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ການສະໜັບສະໜູນ, ລະດົມກຳລັງໃຈໃຫ້ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
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