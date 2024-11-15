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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ເປ​ຣູ ແລະ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເປ​ຣູ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ເປຣູ Gustavo Adriazen.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ເປຣູ Gustavo Adriazen

ໃນການພົບປະ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງປະເທດ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກເຈລະຈາທາງດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ເປັນປະຈຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

        ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເປຣູ Eduardo Salhuana.

        ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ປາດຖະໜາວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປຣູ ຈະໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ເປຣູ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດ.

        ສ່ວນທ່ານປະທານປະເທດ ເປຣູ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະ, ຜູ້ແທນເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຂະແໜງນິຕິບັນຍັດ ເປຣູ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈະໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເປຣູ ໃນປັດຈຸບັນ, ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ຈະນັບມື້ນັບມີຫຼາຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມາລົງທຶນຢູ່ ເປຣູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມູນເຊື້ອແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 94 ປີ ((18/11/1930 - 18/11/2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ເຂດ 8, ເທດສະບານເມືອງ ນາເຊິ່ມ, ເມືອງ ວັນຫຼາງ, ແຂວງ ລ້າງເຊິນ.
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