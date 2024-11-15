ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ເປຣູ ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເປຣູ
ໃນການພົບປະ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງປະເທດ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການໃນຊຸມປີຕໍ່ໄປ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກເຈລະຈາທາງດ້ານການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ເປັນປະຈຳ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເປຣູ Eduardo Salhuana.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ປາດຖະໜາວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເປຣູ ຈະໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃນຂົງເຂດໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ເປຣູ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດ.
ສ່ວນທ່ານປະທານປະເທດ ເປຣູ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງປະເທດຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະ, ຜູ້ແທນເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຂະແໜງນິຕິບັນຍັດ ເປຣູ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈະໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເປຣູ ໃນປັດຈຸບັນ, ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ຈະນັບມື້ນັບມີຫຼາຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມາລົງທຶນຢູ່ ເປຣູ.