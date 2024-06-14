ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ສ້າງພື້ນຖານຍຸຕິທຳແບບທັນສະໄໝ, ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ
ກ່າວຄຳເຫັນໜ້າທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປີ 2024 ແມ່ນປີເພີ່ມຄວາມໄວເພື່ອຮອດປີ 2025 ຈະປະຕິບັດສຳເລັດທຸກເປົ້າໝາຍທີ່ລະບຸໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງ ພັກຢ່າງມີໄຊ. ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ລະບົບສານ ຕ້ອງສຸມໃສ່ສ້າງພື້ນຖານຍຸຕິທຳແບບທັນສະໄໝ, ເປັນມືອາຊີບ, ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ.
“ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຽມພ້ອມທຸກແຜນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສານໃນຍຸກສະໄໝເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ; ສຸມໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ປະຕິຮູບດ້ານຍຸຕິທຳຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເປັນເຈົ້າການວິວັດທະນາການ, ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດວຽກງານພິພາກສາໃນຍຸກສະໄໝ 5.0 ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງປັນຍາປະດິດ, ບັນດາບັນຫາກ່ຽວກັບຫຼັກຖານເອເລັກໂຕນິກ, ອາດຊະຍາກຳເຄື່ອນໄຫວໃນເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ອາດຊະຍາກຳສະເໝືອນຈິງ. ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານສ້າງສານເລັກໂຕນິກໃນປີ 2025.