ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນໄຊ “ຕາເວັນແຫ່ງ ເປຣູ” ຊັ້ນ Grand Cross
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Lima ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມພົບປະສົນທະນາຢ່າງຈົບງາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ນາງ Dina Ercilia Boluarte Zegarra ໄດ້ເປັນປະທານພິທີປະດັບຫຼຽນໄຊ “ຕາເວັນແຫ່ງ ເປຣູ” ຊັ້ນ Grand Cross ໃຫ້ແກ່ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ກ່າວວ່າ:
“ຫຼຽນໄຊອັນສູງສົ່ງເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເປັນກຽດໄດ້ຮັບໃນມື້ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງໃຈ, ລະດົມກຳລັງໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າອີກ, ພ້ອມກັບເພື່ອນມິດ ເປຣູ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ເປຣູ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ມຸ່ງໄປເຖິງລະດັບສູງໃໝ່, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນຢູ່ສອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.”
ນີ້ແມ່ນລາງວັນອັນສູງສົ່ງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ຳໃຈອັນພິເສດຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ເປຣູ ທີ່ມີຕໍ່ ຫວຽດນາມ ກໍຄືຖືການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດເປັນສຳຄັນ ໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ (1994 – 2024).
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການນຳ ເປຣູ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບສື່ມວນຊົນສອງປະເທດເພື່ອແຈ້ງໝາກຜົນກອງປະຊຸມພົບປະສົນທະນາ.
ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ນາງ Dina Ercilia Boluarte Zegarra ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນສາມທົດສະວັດຜ່ານມາ, ສອງປະເທດໄດ້ປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກັນບົນພື້ນຖານມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນຫຼາຍບັນຫາ ບໍ່ວ່າດ້ານສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງກັນ. ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນສຳຄັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເຕື້ອງເຖິງຫຼາຍຫົວຂໍ້ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ກໍຄືບັນດາບັນຫາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍມີຄວາມສົນໃຈ. ການນຳສອງທ່ານກໍໄດ້ມີການສົນທະນາຢ່າງເປີດອົກເປີດໃຈ ເພື່ອແນໃສ່ຊອກຫາບັນດາທິດທາງການຮ່ວມມືໃໝ່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
ຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ກໍ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສານສູງສຸດ Javier Arévalo Vela.