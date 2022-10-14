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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ຕີ​ຄ້ອງ​ໄຂ​ສົກ​ຮຽ​ນ​ໃໝ່ 2022 ຢູ່ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ນະ​ຄອນ​ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022, ພົບປະໂອ້ລົມກັບນັກສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີຄ້ອງໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022 ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: VOV)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະໂອ້ລົມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເມື່ອໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ຫາກໍໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນ 1 ໃນ ໂຮງຮຽນ 1.200 ແຫ່ງດີທີ່ສຸດໃນໂລກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາສູງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍນຳໜ້າທົ່ວປະເທດໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຕິດພັນກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ສຸມໃສ່ລົງທຶນພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາສູນ startup ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ຕິດພັນກັບເຂດຕົວເມືອງປະດິດຄິດສ້າງທາງທິດຕາເວັນອອກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫົວ​ໜ້າກົງ​ສູນ​ກິດ​ຕິ​ມະສັກ​ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ແບນ​ຊິກ ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຫວ​ຽດ​ນາມ ເປັນ​​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ຫົວ​ໜ້າກົງ​ສູນ​ກິດ​ຕິ​ມະສັກ​ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ແບນ​ຊິກ ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ຫວ​ຽດ​ນາມ ເປັນ​​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ

ທ່ານບຣາຣອນ ດີແກຣນລີ, ຫົວໜ້າກົງສູນກິດຕິມະສັກຫວຽດນາມ ປະຈຳແບນຊິກ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາເຮັດວຽກຢູ່ຫວຽດນາມເປັນປະຈຳ, ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ.
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