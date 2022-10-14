ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີຄ້ອງໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022 ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະໂອ້ລົມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເມື່ອໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ຫາກໍໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນ 1 ໃນ ໂຮງຮຽນ 1.200 ແຫ່ງດີທີ່ສຸດໃນໂລກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕີລາຄາສູງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍນຳໜ້າທົ່ວປະເທດໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຕິດພັນກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ສຸມໃສ່ລົງທຶນພັດທະນາເຂດຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາສູນ startup ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ຕິດພັນກັບເຂດຕົວເມືອງປະດິດຄິດສ້າງທາງທິດຕາເວັນອອກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.