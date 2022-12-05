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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ເດີ​ນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ​ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ

ໂດຍໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk-yeol, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ທັນວາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາລີທາງລັດຖະກິດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 – 6 ທັນວາ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ (ພາບ: baochinhphu.vn)  

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີທາງລັດຖະກິດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃນຖານະເປັນປະມຸດລັດ, ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຍັງ ສ.ເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງ 11 ປີ ແລະ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຂັ້ນສູງທີ່ສຸດຂອງການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ  ນັບແຕ່ເວລາປະເທດນີ້ມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກໍ່ແມ່ນການນຳຂັ້ນສູງຕ່າງປະເທດທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມສ.ເກົາຫຼີທາງລັດຖະກິດ ນັບແຕ່ເວລາທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk-yeol ຂຶ້ນກຳອຳນາດໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2022. ສ.ເກົາຫຼີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເລືຶຶ່ອງຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ເມື່ອໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍພິທີກຳສູງທີ່ສຸດ: “ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສູ້ຊົນນຳ ບາກລຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງຫນູນພັດທະນາສຳຄັນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ

ສູ້ຊົນນຳ ບາກລຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງຫນູນພັດທະນາສຳຄັນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ

ສູ້ຊົນນຳ ບາກລຽວ ໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງຫນູນພັດທະນາສຳຄັນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ບາກລຽວ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ທັນວາ ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງນີ້.
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