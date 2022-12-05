ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ທາງລັດຖະກິດ
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີທາງລັດຖະກິດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃນຖານະເປັນປະມຸດລັດ, ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຍັງ ສ.ເກົາຫຼີ ພາຍຫຼັງ 11 ປີ ແລະ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີ ຂັ້ນສູງທີ່ສຸດຂອງການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ເວລາປະເທດນີ້ມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກໍ່ແມ່ນການນຳຂັ້ນສູງຕ່າງປະເທດທຳອິດມາຢ້ຽມຢາມສ.ເກົາຫຼີທາງລັດຖະກິດ ນັບແຕ່ເວລາທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk-yeol ຂຶ້ນກຳອຳນາດໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2022. ສ.ເກົາຫຼີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເລືຶຶ່ອງຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ເມື່ອໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍພິທີກຳສູງທີ່ສຸດ: “ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ”.