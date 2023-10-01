ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ: ວັດທະນະທຳແມ່ນກຳລັງຊີວິດຂອງຊາດ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີນັກປະພັນ, ນັກກ້ອນ 300 ທ່ານ ສ່ວນຫຼາຍທີ່ມີອາຍຸສູງກ່ວາ 70 ປີ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍຜົນງານໄດ້ຮັບລາງວັນ ໂຮ່ຈີມິນ, ລາງວັນແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບວັນນະຄະດີສິລະປະ, ລາງວັນຂອງສະມາຄົມນັກປະພັນປະຈຳປີ ແລະ ລາງວັນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ບັນດາສະມາຊິກສະມາຄົມມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາວັນນະຄະດີ ຫວຽດນາມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພາລະກຳ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນັກປະພັນ ຫວຽດນາມ ໃນປັດຈຸບັນ ຍິ່ງມີຄວາມໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງກ່ວາເວລາໃດໝົດ. ບັນດານັກປະພັນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນນັກຮົບປະຈັນບານ ໃນການຕໍ່ສູ້ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ປົກປ້ອງ ກຽວສັກສີຂອງ ມະນຸດດ້ວຍເສັ້ນທາງມະຫັດສະຈັນຂອງວັນນະຄະດີ, ສ້າງຄວາມງາມທາງດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ເມື່ອປະຊາຊົນມີຄວາມງາມທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນຈິດໃຈຂອງຕົນ ຈຶ່ງສາມາດອຸທິດສ່ວນໃຫ້ແກ່ຊົນຊາດໄດ້.