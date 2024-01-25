ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແບ່ງປັນກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸ ຍຸດທະສາດຊ່ວຍ ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງຮູບແບບການເຕີບໂຕ, ໃນນັ້ນໃຫ້ບຸລິມະສິດ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ການເຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຍູ້ແຮງວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ; ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ໂດຍຢັ້ງຢືນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນແມ່ນເສົາຄ້ຳຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ເຢຍລະມັນ ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງເຢຍລະມັນຄື: ພະລັງງານ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ວັດຖຸອຸປະກອນການແພດ, ການຢາ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ…ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເພີ່ມທະວີການສ້າງບັນດາກົນໄກ, ຂອບເຂດການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດບຳລຸງສ້າງວິຊາຊີບ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ ປາດຖະໜາວ່າ ກຳລັງແຮງງານຫວຽດນາມ ຈະມີໂອກາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ເຢຍລະມັນ, ປັບປຸງສະພາບການຂາດເຂີນແຮງງານຢູ່ເຢຍລະມັນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.