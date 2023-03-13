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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ກໍ່​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວີທີຄາດຄະເນການລົງທຶນກໍ່ສ້າງບັນດາເສັ້ນທາງດ່ວນ: ນິງບິ່ງ - ນາມດິ້ງ - ຖ໊າຍບິ່ງ ແລະ ຢາເຫງຍຍ (ດັກນົງ) - ເຈິນແທ່ງ (ບິ່ງເຟຶອກ).
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ. (ພາບ: TTXVN)  

ຕາມຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ການສະເໜີລົງທຶນກໍ່ສ້າງບັນດາເສັ້ນທາງດ່ວນນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ, ເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມໃຫ້ຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງ ພັກ; ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂົນສົ່ງໄປມາ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນສູງ, ຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສ້າງໂຄງປະກອບພັດທະນາເສດຖະກິດຄືນໃໝ່, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ, ສ້າງສົ້ນເຕີບໂຕຢູ່ບັນດາເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມ ທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພັດທະນາວິທີການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ, ທັນສະໄໝ, ປະກອບສ່ວນຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນເຫດອຸປະຕິເຫດຈະລາຈອນລົງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາເສັ້ນທາງດ່ວນເຫຼົ່ານີ້, ຕ້ອງຮັບປະກັນມີ 4 ເລັນ, ລະດັບຄວາມໄວຕ້ອງບັນລຸ 100km/h ແລະ ມີແຕ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພັກລັດ ກັບພາກເອກະຊົນ ຈຶ່ງສາມາດມີກຳລັງພຽງພໍເພື່ອປະຕິບັດໄດ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕ້ອງມີຄວາມກົມກ່ຽວລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດພາກລັດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈຜົນປະໂຫຍດກົມກ່ຽວ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ານປະກົດການຟຸມເຟືອຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊ​ຸມສະ​ມັດ​ສະ​ໃຫຍ່ IPU-146

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊ​ຸມສະ​ມັດ​ສະ​ໃຫຍ່ IPU-146

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ມີນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຄັ້ງທີ 146 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ນະຄອນ Manama ຂອງ ບາເຣນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 2000 ທ່ານ ມາຈາກເກືອບ 140 ປະເທດ.
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