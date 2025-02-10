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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ ດ່າ​ນັ້ງ ສ້າງ​ແຜນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ໃນ​ປີ​ນີ້

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານມີການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກນະຄອນ ດ່ານັ້ງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກກັບນະຄອນ ດ່ານັ້ງ (ພາບ: Dương Giang/TTXVN)

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ ດ່ານັ້ງ ສ້າງແຜນການມີການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກໃນປີນີ້. ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຫຼາຍໂຄງການສຳຄັນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດ່ານັ້ງ ບຸກເບີກໜ້າພຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້ໂດຍໄວ, ຊ້າສຸດແມ່ນໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ ປີນີ້ຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ກ໋ວາງຫງາຍ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ນະຄອນ ເມື່ອນຳສະເໜີບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະ, ກະໂດດຂັ້ນໃນການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີ ແລະ ສູນການເງິນພາກພື້ນຢູ່ ດ່ານັ້ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳທາງນະຄອນ ຕ້ອງມີການແນະນຳເພື່ອເລືອກເອົານັກລົງທຶນສົມກັບລະດັບຂອງດ່ານັ້ງ, ສ້າງຂັ້ນຕອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເພື່ອລົງທຶນກໍ່ສ້າງທ່າກຳປັ່ນລຽນຈຽວ; ສ້າງສູນນະວັດຕະກຳຂອງນະຄອນເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາ ແລະ ດຶງດູດຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແຖວ​ໜ້າ​ປະ​ເທດ​

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ແຖວ​ໜ້າ​ປະ​ເທດ​

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າໃນບັນດາຜົນສຳເລັດດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດໃນປີຜ່ານມາໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ.
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