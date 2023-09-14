ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດ
ກ່າວຄຳເຫັນເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດວິສາຫະກິດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຂອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການໃນການປະຕິບັດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ລັດວິສາຫະກິດສວມບົດບາດເປັນແກ່ນສານ ແລະ ແມ່ນກຳລັງສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນ 8 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ເສດຖະກິດມະຫາພາກສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນໂດຍພື້ນຖານ; ໜີ້ສາທາລະນະ, ໜີ້ລັດຖະບານ, ໜີ້ຕ່າງປະເທດ, ຂາດດຸນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ກໍໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມເປັນຢ່າງດີ; ຕະຫຼາດເງິນຕາກໍເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ, ອັດຕາດອກເບ້ຍສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ; ການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກສືບຕໍ່ມີທ່ວງທ່າເພີ່ມຂຶ້ນຄືນໃໝ່; ການສົ່ງອອກບັນລຸ 227,7 ຕື້ USD, ການນຳເຂົ້າບັນລຸ 207,5 ຕື້ USD; ການສົ່ງອອກເກີນດຸນບັນລຸເກືອບ 20,2 ຕື້ USD…
ລັດຖະບານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດເວົ້າລວມ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດເວົ້າສະເພາະ.