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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້​າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ, ລັດ​ຖະ​ກອນ​ສະ​ຖານ​ທູດ ແລະ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ ຢູ່ ບ​ຣູ​ໄນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ກຸມພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ພາຍຫຼັງທີ່ມາຮອດນະຄອນຫຼວງ Bandar Seri Begawan, ເລີ່ມຢ້ຽມຢາມປະເທດ ບຣູໄນ Darussalam ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ປະເທດນີ້.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ຢ້ຽມຢາມ, ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນສະຖານທູດ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ບຣູໄນ (ພາບ: TTXVN)  

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຮັບຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃນປີ 2022; ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ບຣູໄນ ແລະ ຫວັງວ່າ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີພໍ່ແມ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ບຣູໄນ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີຂອງທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດໄດ້ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາກຳລັງໜູນພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່າ​ໜັງ ໂຄ​ສະ​ນາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ໃຫຍ່​ສຸດ ອາ​ຊີ

ດ່າ​ໜັງ ໂຄ​ສະ​ນາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ໃຫຍ່​ສຸດ ອາ​ຊີ

ງານຕະຫຼາດນັດ ມີຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 1.400 ຮ້ານ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຂອງຕົນ.
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