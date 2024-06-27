ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ວ້າງຄູໜິງ ປະທານສະພາປຶກສາການມືອງ ປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ
ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບວ່າ ບັນດາການຢ້ຽມຢາມເຊິ່ງກັນ ທີ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ຂອງທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ຢູ່ຈີນ (2022) ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (2023), ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນໄດ້ຮັກສາທ່າພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຈີນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງພາວະວິໄສ, ມີການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນແນວທາງການຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນເອກະລາດ, ຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນການພົວພັນການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍຝ່າຍ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານວ້າງຄູໜິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈີນ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນ ກັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ບູລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງ ຈີນ, ທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ, ປະຕິບັດສຳເລັດພາລະກິດການຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.