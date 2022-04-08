Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ຄວາມ​​ສະ​ຫງົບ​ປອດ​ໄພ​ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ​​ເຄືອ​ຂ່າຍອິ​ນ​ເຕີ​ເນັດ ແຫ່ງ​ຊາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຄະນະຊີ້ນຳຄວາມສະຫງົບປອດໄພຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຄະນະຊີ້ນຳຄວາມສະຫງົບປອດໄພຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ.

 

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສ້າງລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກ ມຸ່ງໄປເຖິງລັດຖະບານດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ພົນລະເມືອງດີຈີຕອນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆໂດຍວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນນຳມາໃຫ້ ກໍໄດ້ວາງອອກໜ້າທີ່ໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລັດ; ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ; ຊີ້ນຳ, ນຳພາເປັນເອກະພາບແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ; ແນະນຳປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ເພື່ອແນໃສ່ຫັນແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກໃຫ້ເປັນລະອຽດ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດຂອງຊາດ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

     ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຊີ້ນຳ ຈົ່ງຮີບເຮັ່ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເມື່ອສະພາບການທາງການເມືອງໃນໂລກອາດຈະມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ແລະ ວຽກງານຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງປະເທດຊາດພວມດຳເນີນໄປຢ່າງແຮງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສີມຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຕໍ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເສີມຂະ​ຫຍາຍ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຕໍ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພັດທະນາໄວ ແລະ ຍືນຍົງ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ແມ່ນເປົ້າໝາຍໃນ ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມທັງໝົດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top