ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານສີຈິ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ
ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 15 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ຢູ່ຕະຫຼຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຈີນ (25 – 27 ມິຖຸນາ), ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ຢູ່ປັກກິ່ງ, ຈີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ.
ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ຫັນຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງເປັນລະອຽດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ຈີນກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ ຍົກລະດັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເປັນເລິກເຊິ່ງ, ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ທາງບົກ, ດ່ານຊາຍແດນ; ທ່ານສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຈີນທີ່ໄດ້ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນມີຄຸນນະພາບເຂົ້າ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ ຈີນ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໄປຍັງຕະຫຼາດຈີນ…
ສ່ວນທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈີນ ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ; ທ່ານຢັ້ງຢືນ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປີດກວ້າງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະໜັບສະໜູນວິສາຫະກິດ ຈີນ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຂະແໜງອາຊີບທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ.