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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ.ກຽກ​ກີ​ສະ​ຖານ Adylbek Kasimalyev ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຽກກີສະຖານ ນັບແຕ່ເມື່ອສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ກຽກກີສະຖານ, ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນທຸກຂົງເຂດ.
ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ກຽກກີສະຖານ Adylbek Kasimalyev

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 05 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ກຽກກີສະຖານ Adylbek Kasimalyev ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 6 ມີນາ ຫາວັນທີ 07 ມີນາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ. ອອກໄປຕ້ອນຮັບຄະນະທີ່ສະໜາມບິນສາກົນໂນ້ຍບ່າຍ ຕ້ອນຮັບຄະນະ ມີທ່ານ: ທ່ານ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ທ່ານນາງ ຟ້າມຖ໊າຍຍືມາຍເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກາຊັກສະຖານ ແລະ ກຽກກີສະຖານ.

        ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ມີນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ກຽກກີສະຖານ Adylbel Kasimalyev. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານພ້ອມກັນຢ້ຽມຊົມລາຍການວາງສະແດງພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຽກກີສະຖານ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສອງຝ່າຍ.

        ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຽກກີສະຖານ ນັບແຕ່ເມື່ອສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ກຽກກີສະຖານ, ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນທຸກຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເພດ​ຍິງ ແລະ ການ​ນຳ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​​ຍິງຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເພດ​ຍິງ ແລະ ການ​ນຳ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​​ຍິງຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ພັກໄດ້ມີຫຼາຍມະຕິ, ຄຳສັ່ງແມ່ນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກ່ວາອີກຕໍ່ພະນັກງານຍິງດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ວັດຖຸ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງມີເງື່ອນໄຂອຸທິດສ່ວນ, ຮ່ຳຮຽນ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ.
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