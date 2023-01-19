ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ ພະນັກງານນັກຮົບກອງບັນຊາການພິທັກຮັກສາ
ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີກຳລັງພິທັກຮັກສາຕຳຫຼວດປະຊາຊົນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໃນນັ້ນສ້າງຖັນແຖວການນຳ, ຜູ້ບັນຊາການທຸກຂັ້ນ ແລະ ພະນັກງານ, ນັກຮົບທີ່ມີຄຸນທາດການເມືອງຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ, ມີຄວາມຈົ່ງພັກຮັກດີຕໍ່ພັກ, ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ກໍ່ສ້າງກຳລັງພິທັກຮັກສາຕຳຫຼວດປະຊາຊົນໃຫ້ “ມີຄວາມປອດໄສຂາວສະອາດ, ໝັ້ນແກ່ນ, ເປັນກອງທັບຫລວງ, ຍອດຢ້ຽມ, ທັນສະໄໝ”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເຖິງການສ້າງກຳລັງພິທັກຮັກສາຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ໃຫ້ເປັນດາບທີ່ແຫຼມຄົມ, ແຜ່ນກັ້ນບັງທີ່ໝັ້ນແກ່ນໃນການປົກປ້ອງພັກ, ລັດ. ພັກ, ລັດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກຳລັງພິທັກຮັກສາຕຳຫຼວດປະຊາຊົນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວິລະຊົນ, ດ້ວຍຈິດໃຈໃໝ່, ບັນຍາກາດໃໝ່, ກຳລັງແຮງໃໝ່ສືບຕໍ່ສ້າງຜົນງານ, ວິລະກຳ ດີເລີດເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກຳລັງພິທັກຮັກສາຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ (16 ກຸມພາ 1953 – 16 ກຸມພາ 2023), ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຢາງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີແມວ 2023, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອວຍພອນໃຫ້ໝູ່ນັກງານ, ນັກຮົບກຳລັງພິທັກຮັກສາຕຳຫຼວດ ປະຊາຊົນທຸກຖ້ວນໜ້າພ້ອມກັບຄອບຄົວປີໃໝ່ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມຜາສຸກ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ອວຍພອນບຸນເຕັດກົມຄວາມໝັ້ນຄົງການເມືອງພາຍໃນ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງການເມືອງພາຍໃນ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານເປັນເສນາທິການໃນການປົກປ້ອງພື້ນຖານດ້ານແນວຄິດຂອງພັກໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຕໍ່ສູ້, ປະຕິເສດທັດສະນະທີ່ຜິດພາດຂອງອິດທິກຳລັງເປັນປໍລະປັກ, ເພີ່ມທະວີການຕໍ່ສູ້, ແກ້ໄຂບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໂຄນາເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ທຳລາຍພັກ ແລະ ລັດ.