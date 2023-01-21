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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າ​ມ​ມິງ​ຈິງ ອວຍ​ພອນ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ຄອບ​ຄົວ​ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍດອກໄມ້, ຈູດທູບທຽນ, ຢຶ້ຢາມຖາມຂ່າວອວຍພອນບຸນເຕັດຄອບຄົວປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມຮຸ່ງ, ຄອບຄົວອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ ແລະ ຄອບຄົວອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຂາຍ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຂາຍ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາອະດີດປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມຮຸ່ງ (ພາບ: VGP)  

ເມື່ອໂອ້ລົມກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງຄອບຄົວອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຂາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟານວັນຂາຍ ໃນວິວັດການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພັດທະນາເສດຖະກິດ.

ເມື່ອຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມຮຸ່ງ, ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີຟ້າມຮຸ່ງ ແລະ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວໍວັນກຽດ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະເທດຊາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກ ເຖິງຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ຄຸນສົມບັດ ຂອງບັນດາການນຳອາວຸໂສ ວ່າ ເປັນແບບຢ່າງເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນປະຕິບັດຕາມ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງສຸດໃຈ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ລັດ​ເຊຍ ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ UNCLOS ໃນ​ບັນ​ຫາ​​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ລັດ​ເຊຍ ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ UNCLOS ໃນ​ບັນ​ຫາ​​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ບັນດານັກຮຽນຮູ້ໄດ້ຕີລາຄາສູງວິທີການສຳຜັດທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຢັ້ງຢືນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວວ່າ ມີແຕ່ອີງຕາມພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນຂອງເອກະສານສະບັບຕ່າງໆໂດຍສາກົນ ຮັບຮອງ ຈຶ່ງສາມາດແກ້ໄຂການຍາດຍິງຜືນແຜ່ນດິນທີ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່ສຸດນີ້.
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