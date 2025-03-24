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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ແຂວງ ບິນດິ້ງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ເພື່ອປະກອບສ່ວນພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍລວມກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ແຂວງ ບິນດິ້ງ ຈົ່ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ.
(ພາບ: TTXVN)

ໃນລາຍການເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ບິນດິ້ງ,  ຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ມີນາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກແຂວງ ບິນດິ້ງ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແກ້ໄຂບາງຂໍ້ສະເໜີແນະ ເພື່ອໃຫ້ ບິນດິ້ງ ພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ແລະ ຍືນຍົງ.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ເພື່ອປະກອບສ່ວນພ້ອມກັບທົ່ວປະເທດ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍລວມກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ແຂວງ ບິນດິ້ງ ຈົ່ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ລວມມີ: ຈັດກອງປະຊຸມໃຫ່ຍພັກທຸກຂັ້ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ກ້າວໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ, ຕິດພັນກັບການສັບຊ້ອນກົງຈັກອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານ. ທ່ານກໍ່ເຫັນກັບກັບບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງແຂວງ ໃນການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ຝູກາດ; ບັນດາສາຍທາງຄົມມະນາຄົມເຊື່ອມຕໍ່; ພັດທະນາໄຟຟ້າແຮງລົມ, ອະນາລັກຮັກສາຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ….

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮູບ​ແບບ​ແຮກ​ສ່ຽວ ບ້ານ - ບ້ານ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາ​ວ

ຮູບ​ແບບ​ແຮກ​ສ່ຽວ ບ້ານ - ບ້ານ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາ​ວ

ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ຮັບການກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງມາແຕ່ດົນນານ. ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສາຍພົວພັນແບບພິເສດມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນໂລກນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບການຮ່ວມມື, ພົວພັນແລກປ່ຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຫຼາກຫຼາຍຂົງເຂດ. ໃນນັ້ນ ຕ້ອງເວົ້າເຖິງຮູບແບບແຮກສ່ຽວ ບ້ານ - ບ້ານ, ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບທີ່ມີປະສິດທິຜົນປະກອບສ່ວນເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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