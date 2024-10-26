ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Tan Sri Dato’ Johari bin ປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 22-25 ຕຸລາ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, , ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 18 ຕື້ USD, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ສອງຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງ; ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດສອງປະເທດເປີດກ້ວາງການລົງທຶນຢູ່ຕະຫຼາດຂອງກັນ.
ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນອາຊຽນ ເພື່ອສ້າງ ອາຊຽນ ແຫ່ງສາມັກຄີ, ເອກະພາບ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນກຸ່ມ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ, ເຫັນດີຮັກສາຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ…