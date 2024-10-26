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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ມາ​ເລ​ເຊຍ

ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອະພາບ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນອາຊຽນ ເພື່ອສ້າງ ອາຊຽນ ແຫ່ງສາມັກຄີ, ເອກະພາບ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນກຸ່ມ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນດາຫາພາກພື້ນ...
(ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Tan Sri Dato’ Johari bin ປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 22-25 ຕຸລາ.

 ເມື່ອແລກປ່ຽນທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, , ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍໃຫ້ບັນລຸ 18 ຕື້ USD, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ສອງຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງ; ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດສອງປະເທດເປີດກ້ວາງການລົງທຶນຢູ່ຕະຫຼາດຂອງກັນ.

ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນອາຊຽນ ເພື່ອສ້າງ ອາຊຽນ ແຫ່ງສາມັກຄີ, ເອກະພາບ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນກຸ່ມ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ, ເຫັນດີຮັກສາຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ໃນບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທະ​ຫານ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັກ​ສາ​ສັ​ນຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ທະ​ຫານ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັກ​ສາ​ສັ​ນຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ພາບຖ່າຍເກືອບ 100 ແຜ່ນ ທີ່ນຳມາວາງສະແດງມື້ນີ້ ໂດຍທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ບັນດາຝ່າຍໃນໂລກປະຕິບັດໂດຍກົງ.
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