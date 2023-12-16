ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ສ.ອາບຟຼິກກາ Paul Mashatile
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ສອງຝ່າຍຄວນເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກົນໄກ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ຄົ້ນຄ້ວາຍົກລະດັບບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຄວນຄົ້ນຄ້ວາ, ເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອາບຟຼິກກາໃຕ້ ໂດຍໄວ; ເປີດປະຕູຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າປະເພດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ກັນຄື: ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ເອເລັກໂຕນິກ, ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ; ບໍ່ແຮ່, ການຢາ…
ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາບຟຼິກກາກໍ່ ຕີລາຄາສູງ ບັນດາຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ທີ່ຕັ້ງສາກົນ ທີ່ນັ້ບມື້ນັບສູງຂຶ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຂອບເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ທີ່ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ.