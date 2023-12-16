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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສ.ອາບ​ຟ​ຼິກ​ກາ Paul Mashatile

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ສ.ອາບຟຼິກກາ Paul Mashatile ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ສ.ອາບຟຼິກກາ Paul Mashatile (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ສອງຝ່າຍຄວນເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກົນໄກ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ຄົ້ນຄ້ວາຍົກລະດັບບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື.  ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຄວນຄົ້ນຄ້ວາ, ເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ອາບຟຼິກກາໃຕ້ ໂດຍໄວ; ເປີດປະຕູຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າປະເພດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ກັນຄື: ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ເອເລັກໂຕນິກ, ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ; ບໍ່ແຮ່, ການຢາ…

ສ່ວນທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາບຟຼິກກາກໍ່ ຕີລາຄາສູງ ບັນດາຜົນສຳເລັດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ທີ່ຕັ້ງສາກົນ ທີ່ນັ້ບມື້ນັບສູງຂຶ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຂອບເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ທີ່ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເບ​ນິນ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເບ​ນິນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເບນິນ Olushegun Adjadi Bakari ທີ່ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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