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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫ​ະ​ກິດ ໃຫຍ່ຢູ່ ຍີ່​ປຸ່ນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບບັນດາວິສາຫະກິດໃຫຍ່ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Akio Yoshida, ປະທານບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ AEON

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Akio Yoshida, ປະທານບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ AEON, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງສະເໜີ້ໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ AEON ສືບຕໍ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງບັນດາສູນການຄ້າ, ເຂດ Outletຢູ່ຊານເມືອງ, ສົມທົບການຊື້ເຄື່ອງຂອງກັບການລະຫຼິ້ນບັນເທິງ, AEON ເພີ່ມທະວີການນຳເຂົ້າ ແລະ ນຳສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາສິ້ນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມຄື: ເກີດໜັງ, ສິນທະເລ, ທັນຍາຫານ, ອາຫານ.

ສ່ວນທ່ານ Akio Yoshida ໃຫ້ຮູ້ວ່າ AEON ຈະຂະຫຍາຍສູນການຄ້າປະທານ 20 ແຫ່ງຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສຸມໃສ່ດຳເນີນທຸລະກິດຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ ແລະ ເຂດລະຫຼິ້ນບັນເທິງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ເປີດກວ້າງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ຢູ່ສູນການຄ້າ ກ່ວາ 20.000ແຫ່ງຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ. AEON ກໍ່ຈະສະຫງວນທຶນການສຶກສາໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມໃນການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ Mitsui ສະມາຊິກອົງການຮ່ວມທຸລະກິດບັນດານັກລົງທຶນ ອາຍແກັດ ເແປງ B - ໂອມົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ Mitsui ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດພັດທະນາພະລັງງານສີຂຽວ, ພະລັງງານສະອາດ, ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ ແລະ ຊ່ວຍຫວຽດນາມ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G7: ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຕໍ່​ກຳ​ນົດເວ​ລາ​​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ ທະ​ເລ​ດຳ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G7: ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຕໍ່​ກຳ​ນົດເວ​ລາ​​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທັນ​ຍາ​ຫານ ທະ​ເລ​ດຳ

ຖະແຫຼງການໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ G7 ສະໜັບສະໜູນການເປີດກວ້າງ ແລະ ຕໍ່ ກຳນົດເວລາຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາຫານທະເລດຳ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍການສົ່ງອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຂອງ ຢູແກຼນ.
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