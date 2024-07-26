ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດອິນເດຍ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ajit Doval ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອິນເດຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານມາເຂົ້າຮ່ວມງານສົບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີສອງປະເທດສືບຕໍ່ສົມທົບກັນນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ກ່ວາອີກ.
ສ່ວນທ່ານ Ajit Doval ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອິນເດຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງແມ່ນການນຳທີ່ມີຄວາມຮູ້ວິຊາການເລິກເຊິ່ງ ໂດຍປະຊາຊົນສາກົນໃນນັ້ນມີປະຊາຊົນ ອິນເດຍ ໄດ້ເຄົາລົບນັບຖື, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຕໍ່ການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ໃນຫຼາຍຕຳແໜ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານ Ajit Doval ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານອິນເດຍ ຖືເປັນສຳຄັນ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກນຳການພົວພັນສອງປະເທດສືບຕໍ່ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດທີ່ມີແຕ່ດົນນານຄື ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ ກໍ່ຄືເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່.