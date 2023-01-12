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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ແລະ ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ ສີພັນ​ດອນ ຢ້ຽມ​ຊົມ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ງານ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ

ງານວາງສະແດງ ໄດ້ແນະນຳພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ໂດຍສຸມໃສ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດ: ການເງິນ - ທະນາຄານ, ພະລັງງານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ…
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ (ພາບ: TTXVN)   

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 12 ມັງກອນ, ໂດຍເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຄະນະກຳມະການທະວີພາຄີລັດຖະບານ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະ ພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສະຫຼຸບ ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບຜົນງານໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ງານວາງສະແດງ ໄດ້ແນະນຳພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ໂດຍສຸມໃສ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດ: ການເງິນ - ທະນາຄານ, ພະລັງງານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ… ໃນນັ້ນມີຫຼາຍໂຄງການພົ້ນເດັ່ນ, ໂດຍບັນດາວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ມາລົງທຶນໃນທົ່ວປະເທດລາວ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງຢູ່ລາວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມີງຈິງ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມີງຈິງ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ

ໂດຍໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 11 – 12 ມັງກອນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບ, ຫັນຄຳເຫັນບົດສະຫລຸບຂອງກົມການເມືອງສອງປະເທດໃສ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນປີ 2023 ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ; ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ.
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