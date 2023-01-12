ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງກ່ຽວກັບຜົນງານດ້ານເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 – 12 ມັງກອນ, ໂດຍເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຄະນະກຳມະການທະວີພາຄີລັດຖະບານ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະ ພ້ອມກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສະຫຼຸບ ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ 2022, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມັງກອນ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບຜົນງານໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ງານວາງສະແດງ ໄດ້ແນະນຳພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ໂດຍສຸມໃສ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດ: ການເງິນ - ທະນາຄານ, ພະລັງງານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ… ໃນນັ້ນມີຫຼາຍໂຄງການພົ້ນເດັ່ນ, ໂດຍບັນດາວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ມາລົງທຶນໃນທົ່ວປະເທດລາວ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງຢູ່ລາວ.