ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ແຕ່ລະການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງໃຈເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການ, ມີ167 ອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດ, ສ່ວນບຸກຄົນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປະກອບເງິນ, ອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ດ້ວຍຈຳນວນເງິນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈົດທະບຽນສະໜັບສະໜູນຂຶ້ນເຖິງ 1.177 ຕື້ດົ່ງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ “ທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອຄົນທຸກຍາກ”. ລາຍການແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສະທຳຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ຈິດໃຈຮັກແພງຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນຂອງປະຊາຄົມ ແນໃສ່ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຍາມໃດພັກ, ລັດ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ວຽກງານລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຖືນີ້ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນ, ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ຍຸດທະສາດຂອງວິວັດການພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ. ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອຄົນທຸກຍາກ - ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄຳຂວັນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການກະທຳລະອຽດ ແລະ ແທດຈິງອີກດ້ວຍ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
ການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນບັນຫາທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວປະເທດ, ຕ້ອງມີວິທີການສຳຜັດກັບທົ່ວປວງຊົນໃນທົ່ວປະເທດ. ນັ້ນແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງວົງຄະນະຍາດ ແລະ ການສົມທົບ, ໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້: ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນ 3 ລາຍການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ. ມີວິທີການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຢ່າງທັນການ. ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້, ທັກສະການຜະລິດ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແທດຈິງ, ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ວາອີກເຂົ້າໃນວິວັດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ.
ໃນຂອບເຂດຂອງລາຍການ, ມີ167 ອົງການຈັດຕັ້ງ, ຫົວໜ່ວຍ, ວິສາຫະກິດ, ສ່ວນບຸກຄົນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈປະກອບເງິນ, ອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກ, ດ້ວຍຈຳນວນເງິນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈົດທະບຽນສະໜັບສະໜູນຂຶ້ນເຖິງ 1.177 ຕື້ດົ່ງ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV