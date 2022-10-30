ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ນັດສາມັນ ເດືອນ ຕຸລາ
ວັນທີ 29 ຕຸລາ ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມນັດສາມັນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2022 ເພື່ອຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດສັງຄົມ ເດືອນຕຸລາ ແລະ 10 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ເພື່ອແນໃສ່ຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຊີ້ນຳບໍລິຫານນັບແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ, ຮັບປະກັນບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ສິ້ນສຸດປີ 2022 ຢ່າງມີໄຊ.
ຕາມບົດລາຍງານຂອງປະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໃນເດືອນຕຸລາ ແລະ 10 ເດືອນປີ 2022 ສະພາບການດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕດີເກືອບທຸກຂົງເຂດດ້ວຍສິ່ງພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງ: ເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ສາມາດຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້; ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໄດ້ຮັບປະກັນ; ວົງເງິນນຳເຂົ້າສົ່ງອອກບັນລຸສູງກ່ວາ 616 ຕື້ USD (ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາ 14%); ຕະຫຼາດເງິນຕາມີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຮັບມືກັບການເໜັງຕິງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ແຮງກ່ວາຂອງຕະຫຼາດສາກົນ; ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ສືບຕໍ່ມີທ່າຟື້ນຟູ.
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃສ່ໃຈວ່າ ເພື່ອຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນການດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່, ຕ້ອງບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ການເງິນຢ່າງລະມັດລະວັງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງຊຸກຍູ້ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ຍູ້ແຮງຜັນຂະຫຍາຍ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ, ໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຮັບປະກັນແຫຼ່ງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ໃນໂອກາດທ້າຍປີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງຮອບດ້ານ, ແທດຈິງ, ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນການຮັບ, ແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານ; ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ເປັນເຈົ້າການໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພທຳມະຊາດ.