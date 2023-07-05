ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກອງປະຊຸມ ປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2023 ຂອງລັດຖະບານ. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023, ວາງອອກບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ການນຳບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຟັງ, ປຶກສາຫາລື ບັນດາເນື້ອໃນຄື: ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສະພາບການແຈກຢາຍ, ປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່, ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມເຂດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ວຽກງານລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງ… ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
"ລັດຖະບານ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ…ໄດ້ມານະພະຍາຍາມຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງ ບັນດາໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາໃນສະພາບການທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ໃນນັ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ ບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຮີບດ່ວນໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ການທຳມາຫາກິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນໃຫຍ່, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຮັກສາການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບສາກົນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້."
ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມາດຕະການຈຸດສຸມໃນເດືອນ ມິຖຸນາ, ໄຕມາດທີ 3 ແລະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ແລະ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສຸດສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ພິເສດແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ການເຕີບໂຕຕິດພັນກັບການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຮັບປະກັນການເຕີບໂຕໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 6,5% ແລະ ໄພເງິນເຟີ້ປະມານ 4,5% ແລະ ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງມີໄຫວພິບ. ຍູ້ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະໃຫ້ດີກວ່າອີກ; ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນເອກະຊົນ, ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການລົງທຶນຕາມຮູບແບບ PPP; ສຸມໃສ່ລົບລ້າງສິ່ງກີດຂວາງ, ແກ້ໄຂທຸກຂໍ້ຕິດຄັດນັບທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປັບປຸງຕະຫຼາດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ເປີດກວ້າງບັນດາຕະຫຼາດໃໝ່, ມີມາດຕະການຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກ.