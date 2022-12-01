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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕົວ​ເມືອງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ 2022

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຕົວເມືອງທົ່ວປະເທດປີ 2022, ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການວາງແຜນຜັງ, ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫວຽດນາມ ແບບຍືນຍົງ ຮອດປີ 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2045.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)  

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອເບິ່ງຄືນວິວັດທະນາການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫວຽດນາມ, ຍົກອອກຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ, ກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ພ້ອມກັນເປັນເອກະພາບບັນດາມາດຕະການ, ແບບວິທີລວມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ແມ່ນສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວຽກງານຍົກສູງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວິວັດທະນາການຫັນເປັນຕົວເມືອງ, ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງ ປຽບທຽບ, ທ່າແຮງແກ້ງແຍ້ງຂອງຕົວເມືອງໃນສະພາບການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ພັກ, ລັດ ໄດ້ປະກາດໃຊ້, ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາຕົວເມືອງ. ຕາມທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ແລ້ວ, ເພື່ອຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫວຽດນາມແບບຍືນຍົງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນມີວິທີສຳພັດແບບສັງລວມ; ຜັນຂະຫຍາຍໂດຍມີມາດຕະການ, ວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ຄວນເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງແຮງເພື່ອພັດທະນາຕົວເມືອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ເໝາະສົມ; ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາການພັດທະນາຕົວເມືອງ…

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ກໜັກວ່າ ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງຂະແໜງກໍ່ສ້າງ, ຕົວເມືອງ ແມ່ນສະຖານທີ່ລວມທີ່ສະຫງວນໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ ແລະ ເປັນຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ຈົ່ງປະຕິບັດໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດເພື່ອມີແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາຕົວເມືອງໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ປະສິດທິຜົນສູງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມກັ​ບ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ແລະ ນິວ​ຊີ​ແລນ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມກັ​ບ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ແລະ ນິວ​ຊີ​ແລນ

ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ການຢ້ຽມຢາມຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາ 1 ອາທິດນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳໜ້າອົງການນິຕິບັນຍັດ ຫວຽດນາມ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກັບສອງຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງ ຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ປາຊີຟິກໃຕ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການນິຕິບັນຍັດ.
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