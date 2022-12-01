ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຕົວເມືອງທົ່ວປະເທດ 2022
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອເບິ່ງຄືນວິວັດທະນາການຫັນເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫວຽດນາມ, ຍົກອອກຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ, ກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ພ້ອມກັນເປັນເອກະພາບບັນດາມາດຕະການ, ແບບວິທີລວມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ແມ່ນສ້າງບາດກ້າວຫັນປ່ຽນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນວຽກງານຍົກສູງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວິວັດທະນາການຫັນເປັນຕົວເມືອງ, ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງ ປຽບທຽບ, ທ່າແຮງແກ້ງແຍ້ງຂອງຕົວເມືອງໃນສະພາບການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ພັກ, ລັດ ໄດ້ປະກາດໃຊ້, ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າແຮງ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາຕົວເມືອງ. ຕາມທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ແລ້ວ, ເພື່ອຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຕົວເມືອງ ຫວຽດນາມແບບຍືນຍົງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ນັ້ນ ພວກເຮົາຄວນມີວິທີສຳພັດແບບສັງລວມ; ຜັນຂະຫຍາຍໂດຍມີມາດຕະການ, ວິທີການແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ ຄວນເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງແຮງເພື່ອພັດທະນາຕົວເມືອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ; ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ເໝາະສົມ; ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາການພັດທະນາຕົວເມືອງ…
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເນັ້ກໜັກວ່າ ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ບໍ່ແມ່ນໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງຂະແໜງກໍ່ສ້າງ, ຕົວເມືອງ ແມ່ນສະຖານທີ່ລວມທີ່ສະຫງວນໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ ແລະ ເປັນຕ່ອງໂສ້ສຳຄັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ຈົ່ງປະຕິບັດໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດເພື່ອມີແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາຕົວເມືອງໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ປະສິດທິຜົນສູງ.