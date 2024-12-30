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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 6 ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ສ​ະຫຼຸບ​ມະ​ຕິ​ເລ​ກ​ທີ 18

ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມຕາມການຜັນແປຂອງສະພາບການ, ບົນຫຼັກການຈັກຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ   
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບ ການສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18-NQ/TW ສູນກາງພັກຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ເປັນເຈົ້າການກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມຕາມການຜັນແປຂອງສະພາບການ, ບົນຫຼັກການຈັກຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ; ຕິດພັກກັບການກະທັດລັດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຖັນແຖວພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ. ພິເສດ, ການສັບຊ້ອນຈັດຕັ້ງກົງຈັກຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນປານກາງ, ແຕ່ບໍ່ປະໃຫ້ສັບຊ້ອນກັນ, ລືມບົດບາດສິດອຳນາດ, ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽ​ນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປ​ະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ເຫງະ​ອານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽ​ນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປ​ະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ເຫງະ​ອານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ມາຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ວິຫານ ຈຸງເຊີນ, ຫໍບູຊາບັນພະບູລຸດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍາສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ກິມລຽນ.
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