ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຄະນະຊີ້ນຳສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 30/12/2024 ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມຕາມການຜັນແປຂອງສະພາບການ, ບົນຫຼັກການຈັກຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບ ການສະຫຼຸບການປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 18-NQ/TW ສູນກາງພັກຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ, ເປັນເຈົ້າການກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມຕາມການຜັນແປຂອງສະພາບການ, ບົນຫຼັກການຈັກຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຂັ້ມແຂງ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ; ຕິດພັກກັບການກະທັດລັດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຖັນແຖວພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ. ພິເສດ, ການສັບຊ້ອນຈັດຕັ້ງກົງຈັກຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນປານກາງ, ແຕ່ບໍ່ປະໃຫ້ສັບຊ້ອນກັນ, ລືມບົດບາດສິດອຳນາດ, ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)