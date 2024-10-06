ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບ ບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມນັດສາມັນ ລັດຖະບານ ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຕອນເໜືອ - ໃຕ້ ແລະ ສະພາບຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຈີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້ ແລະ ບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຈີນ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII (18 – 20/9/2024), ທາງສູນກາງ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຕອນເໜືອ - ໃຕ້, ດ້ວຍທັດສະນະ “ປຶກສາຫາລືເຮັດ, ບໍ່ປຶກສາຫາລືຖອຍ”, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສຸມໃສ່ພູມປັນຍາ, ວັນເວລາ, ເຫື່ອແຮງກໍ່ສ້າງໂຄງການສືບຕໍ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສູນກາງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ພິເສດແມ່ນໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຂໍ້ສະເໜີເພື່ອລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຈຳເປັນຕ່າງໆເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ.