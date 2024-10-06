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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ເສ​ັ້ນ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ເໜືອ - ໃຕ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້ ແລະ ບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຈີນ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບ ບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມນັດສາມັນ ລັດຖະບານ ກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຕອນເໜືອ - ໃຕ້ ແລະ ສະພາບຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຈີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້ ແລະ ບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ຈີນ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII (18 – 20/9/2024), ທາງສູນກາງ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຕອນເໜືອ - ໃຕ້, ດ້ວຍທັດສະນະ “ປຶກສາຫາລືເຮັດ, ບໍ່ປຶກສາຫາລືຖອຍ”, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສຸມໃສ່ພູມປັນຍາ, ວັນເວລາ, ເຫື່ອແຮງກໍ່ສ້າງໂຄງການສືບຕໍ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສູນກາງ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ພິເສດແມ່ນໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ຂໍ້ສະເໜີເພື່ອລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຈຳເປັນຕ່າງໆເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Guinea-Bissau, Madagascar ແລະ Ghana

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Guinea-Bissau, Madagascar ແລະ Ghana

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ ຄັ້ງທີ 19, ຢູ່ຫໍຜາສາດ Villers-Cotterêts, ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈະນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ຂອງ ສ.ຝລັ່ງ 80 ກິໂລແມັດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Guinea-Bissau, Madagascar ແລະ Ghana.
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