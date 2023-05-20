Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G7 ເປີດກວ້າງ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ຄັ້ງທີ 49 ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 22 ພຶດສະພາຢູ່ນະຄອນ Hiroshima, ຍີ່ປຸ່ນ ໃນນັ້ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ເປີດກວ້າງຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 20 – 21 ພຶດສະພາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳ ພັດທະນາ (G7) ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 - 21 ພຶດສະພາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ຄັ້ງທີ 49 ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19 – 22 ພຶດສະພາຢູ່ນະຄອນ Hiroshima, ຍີ່ປຸ່ນ ໃນນັ້ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ເປີດກວ້າງຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 20 – 21 ພຶດສະພາ. ດ້ວຍບົດບາດເປັນປະທານ G7 ປີ 2023, ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຊື້ອເຊີນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ເປີດກວ້າງຄັ້ງນີ້, ນີ້ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ເປີດກວ້າງ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບຂອງຍີ່ປຸ່ນເວົ້າສະເພາະ ແລະ ກຸ່ມ G7 ເວົ້າລວມ ຕໍ່ຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມໃນພາກພື້ນ. ພິເສດ, ໃນສະພາບການປີ 2023 ເຊິ່ງແມ່ນປີ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ຍີ່ປຸ່ນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາກ່ວາອີກ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ມາຮອດ Hiroshima ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ມາຮອດ Hiroshima ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນລາຍການໄປປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາວາລະປຶກສາຫາລື, ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນໃນຫຼາຍບັນຫາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top