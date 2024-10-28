ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດ ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE), ກາຕາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ອາຮັບບິ ຊາອຸດິ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ27 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 1 ພະຈິກ 2024 ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທາບໍດີ UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກາຕາ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ Mohammed Bin Salman.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ UAE ແລະ ກາຕາພາຍຫຼັງ 15 ປີ, ການຢ້ຽມຢາມທຳອິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິດ ນັບແຕ່ເວລາສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ ກໍ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນແຂກຖືກເຊີນແລະ ການນຳຂັ້ນສູງຜູ້ໜຶ່ງດຽວ ຂອງອາຊີ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດ ຄັ້ງທີ 8 ໂດຍ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ຈັດຂຶ້ນ.