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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ 3 ປະ​ເທດ ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກກ​າງ

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ UAE ແລະ ກາຕາພາຍຫຼັງ 15 ປີ, ການຢ້ຽມຢາມທຳອິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິດ ນັບແຕ່ເວລາສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE) (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE), ກາຕາ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ລາຊະອານາຈັກ ອາຮັບບິ ຊາອຸດິ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ27 ຕຸລາ ຫາວັນທີ 1 ພະຈິກ 2024 ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທາບໍດີ UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກາຕາ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ Mohammed Bin Salman.

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ UAE ແລະ ກາຕາພາຍຫຼັງ 15 ປີ, ການຢ້ຽມຢາມທຳອິດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິດ ນັບແຕ່ເວລາສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ ກໍ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມ່ນແຂກຖືກເຊີນແລະ ການນຳຂັ້ນສູງຜູ້ໜຶ່ງດຽວ ຂອງອາຊີ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ ຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດ ຄັ້ງທີ 8 ໂດຍ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ຈັດຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຸຍ​ບາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກຸຍ​ບາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 – 26 ຕຸລາ 2024, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນໂທ ເຈິ່ນກວັກຕໍ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມນຳໜ້າ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ກຸຍບາ.
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