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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ຫ້ອງວ່າ​ການ FPT ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກ​ກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ FPT ເປີດນຳໃຊ້ຫ້ອງການພາກພື້ນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງເປັນທ່າແຮງຂອງ FPT ອອກໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນປະຕິບັດພິທີຕັດແຖບຜ້າເປີດນຳໃຊ້ຫ້ອງການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ FPT (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ສຳນັກງານ ແລະ ຫ້ອງການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ FPT ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ ຢູ່ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ. ການເປີດຫ້ອງການຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ FPT ຢູ່ພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກາງ ນອນໃນຍຸດທະສາດເປີດກວ້າງທົ່ວໂລກ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບໍລິການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂດີຈີຕອນ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປີດຫ້ອງການປະຈຳພາກພື້ນຢູ່ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ FPT ຕໍ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນດ້ວຍວິໄສທັດ 2030 ຂອງປະເທດນີ້.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ FPT ເປີດນຳໃຊ້ຫ້ອງການພາກພື້ນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຮ່ວມມືບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງເປັນທ່າແຮງຂອງ FPT ອອກໄປຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ FPT ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໄລຍະຍາວ, ຍືນຍົງ, ສ້າງກຳລັງແຮງປະສົມ, ຕ້ອງເດີນຕາມທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແມ່ນເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດແບ່ງປັນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ, ບັນດາຂະແໜງຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ AI, Computer Cloudthing, IOT.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວທີ່ສຸດ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ.
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