ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຕຳຫຼວດ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 79
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຳລັງຕຳຫຼວດ ປະຊາຊົນມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນ ຜົນສຳເລັດລວມ ທີ່ປະເທດຊາດບັນລຸໄດ້ໃນປີນີ້.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາວ່າ ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ໄດ້ປະຕິບັດບົດບາດເປັນເສນາທິການໃນບັນດາຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດສັງຄົມ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ການຕາງປະເທດ… ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ; ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕໍ່ສູ້, ປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີ 2024 ໄດ້ກຳນົດວ່າແມ່ນປີເພີ່ມຄວາມໄວ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ຢ່າງມີໄຊ, ເຊິ່ງໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ສະພາບການຈະປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງກ່ວາ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບກາລະໂອກາດ, ຄວາມສະດວກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມຫວັງຕໍ່ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ.
ພັກ, ລັດ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ປະຊາຊົນມີຄວາມຕັ້ງຫວັງຕໍ່ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວິລະຊົນທີ່ສະຫງ່າອົງອາດຜ່ານແຕ່ລະໄລຍະ. ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນຕ້ອງແມ່ນແບບຢ່າງຂອງຄວາມສາມັກຄີ, ນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດ, ມີຄວາມຕັດສິນໃຈຢູ່ລະດັບສູງ, ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີການກະທຳທີ່ຂ້ຽວຂາດ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.