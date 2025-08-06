ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຂອງເສັ້ນທາງທະເລ, ເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງຂອງເສັ້ນທາງທະເລ, ເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງ. ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກສິ່ງດັ່ງກ່າວໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກກະຊວງກໍ່ສ້າງ ຄັ້ງທີ 1, ອາຍຸການ 2025 – 2030, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 05 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນອກຈາກປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງ 3.000 ກິໂລແມັດ ໃນທ້າຍປີ 2025 ນີ້, ຂະແໜງກໍ່ສ້າງຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ຂອງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ; ສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແຜນການລົງທຶນບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ຈາກຂັ້ນມີສິດອຳນາດ; ນຳເສັ້ນທາງລົດໄຟຕົວເມືອງ ກາດລິງ - ຮ່າດົງ ເຂົ້າໃຊ້ງານ; ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດເສັ້ນທາງແຄມທະເລຕາມແຜນຜັງ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ຕ້ອງປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ. ທ່າແຮງກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງທະເລ ແລະ ເສັ້ນທາງນ້ຳຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ, ການລົງທຶນບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນຂຸດຄົ້ນໄດ້ເທື່ອ. ດ້ວຍເສັ້ນທາງທະເລມີຄວາມຍາວກວ່າ 3.000 ກິໂລແມັດ, ຖ້າແບ່ງຕາມອັດຕາເນື້ອທີ່ແມ່ນສູງທີ່ສຸດ. ທ່າໄດ້ປຽບແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີນະໂຍບາຍເພື່ອຂຸດຄົ້ນ. ການລົງທຶນເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ຈະເປີດຂົງເຂດພັດທະນາຢູ່ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ.”